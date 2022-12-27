Потери россиян в войне против Украины превысили 103 тысячи военных

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют около 103 220 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:
Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, что в Луганской области потери оккупантов за сутки составили 150 военных в результате нанесенного ВСУ удара по сосредоточению сил врага.
Добавим, ранее украинские бойцы показали, как уничтожают врага в Соледаре на Донбассе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.