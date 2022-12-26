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​Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як знищують ворога у Соледарі

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Донецька область, Понеділок 26 грудня 2022 21:56
​Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як знищують ворога у Соледарі Фото: ​бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як знищують ворога у Соледарі (facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 1-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" показали зйомки оборони Соледару з дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

"Бої важкі, ворог застосовує заборонені фосфорні боєприпаси, але при цьому несе великі втрати", - зазначили у дописі під відео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила у Луганській області ворожу БМП, яку потім знищили українські військові.

Також раніше ми писали, що українські військові знищили позицію російських військових на Луганському напрямку. Після ураження здетонував і боєкомплект окупантів.

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