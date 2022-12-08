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Втрати росіян в Україні перевалили за 93 тисячі військових, - Генштаб

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 09:06
Втрати росіян в Україні перевалили за 93 тисячі військових, - Генштаб Фото: втрати росіян в Україні перевалили за 93 тисячі військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія за добу втратила в Україні ще 340 військових. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тисячі вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,
  • танків - 2937 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 5911 (+2) од,
  • артилерійських систем - 1925 (+2) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+2),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4528 (+2) од,
  • спеціальна техніка -164 (+1).

Нагадаємо, раніше ми писали що на окупованому Донбасі 20 російських в'язнів, завербованих на війну проти України, втекли, не доїхавши до позицій.

Також ми писали, що українським військовим вдалося знищити ворожу вантажівку з боєприпасами.

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