Втрати росіян в Україні перевалили за 93 тисячі військових, - Генштаб

Російська армія за добу втратила в Україні ще 340 військових. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тисячі вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:

особового складу - близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,

танків - 2937 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5911 (+2) од,

артилерійських систем - 1925 (+2) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+2),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4528 (+2) од,

спеціальна техніка -164 (+1).

Нагадаємо, раніше ми писали що на окупованому Донбасі 20 російських в'язнів, завербованих на війну проти України, втекли, не доїхавши до позицій.

Також ми писали, що українським військовим вдалося знищити ворожу вантажівку з боєприпасами.

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