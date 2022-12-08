Потери россиян в Украине перевалили за 93 тысячи военных, - Генштаб
Фото: потери россиян в Украине перевалили за 93 тысячи военных (Getty Images)
Российская армия в сутки потеряла в Украине еще 340 военных. В общей сложности потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили 93 тысячи убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 93080 (+340) человек ликвидировано,
- танков - 2937 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5911 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 1925 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+2),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4528 (+2) ед,
- специальная техника -164 (+1).
Напомним, ранее мы писали, что на оккупированном Донбассе 20 российских заключенных, завербованных на войну против Украины, сбежали, не доехав до позиций.
Также мы писали, что украинским военным удалось уничтожить вражеский грузовик с боеприпасами.
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