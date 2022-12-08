ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери россиян в Украине перевалили за 93 тысячи военных, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Четверг 08 декабря 2022 09:06
Потери россиян в Украине перевалили за 93 тысячи военных, - Генштаб Фото: потери россиян в Украине перевалили за 93 тысячи военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия в сутки потеряла в Украине еще 340 военных. В общей сложности потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили 93 тысячи убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 93080 (+340) человек ликвидировано,
  • танков - 2937 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5911 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1925 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+2),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4528 (+2) ед,
  • специальная техника -164 (+1).

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированном Донбассе 20 российских заключенных, завербованных на войну против Украины, сбежали, не доехав до позиций.

Также мы писали, что украинским военным удалось уничтожить вражеский грузовик с боеприпасами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны