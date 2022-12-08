Потери россиян в Украине перевалили за 93 тысячи военных, - Генштаб

Российская армия в сутки потеряла в Украине еще 340 военных. В общей сложности потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили 93 тысячи убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 93080 (+340) человек ликвидировано,

танков - 2937 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5911 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1925 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+2),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4528 (+2) ед,

специальная техника -164 (+1).

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированном Донбассе 20 российских заключенных, завербованных на войну против Украины, сбежали, не доехав до позиций.

Также мы писали, что украинским военным удалось уничтожить вражеский грузовик с боеприпасами.

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