Головна » Новини » Війна в Україні

Втрати росіян на Покровському напрямку збільшились, - ISW

Україна , Середа 15 жовтня 2025 08:00
Втрати росіян на Покровському напрямку збільшились, - ISW Ілюстративне фото: ЗСУ тримають оборону на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На Лиманському напрямку росіяни кидають у бій солдатів, які підписали контракти на військову службу у вересні 2025 року і не мають достатньої підготовки, а на Покровському напрямку зазнають на 20 відсотків більших втрат за останній тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Втрати росіян на Покровському напрямку збільшились, - ISW

14 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.

Також війська РФ продовжили наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, але не просунулись уперед.

Так само, як і на Лиманському напрямку.

Втрати росіян на Покровському напрямку збільшились, - ISW

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські війська розгортають сили, зокрема спецпідрозділи, які підписали контракти на військову службу у вересні 2025 року і не мають достатньої підготовки, і що російські війська не використовують бронетехніку в цьому районі.

14 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Речник 11-го армійського корпусу України підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що російські війська атакують хаотично невеликими піхотними групами або поодинці. Запорожець зазначив, що активність російських військ у жовтні 2025 року зменшилася, і що російські війська атакують 11 разів на день порівняно з 21 разом на день у вересні 2025 року, частково через погані погодні умови.

На Покровському ж напрямку російські війська посилили наступи, намагаючись скористатися несприятливими погодними умовами, які знижують ефективність українських безпілотників. Речник українського корпусу, який діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська зазнали на 18-20 відсотків більших втрат за останній тиждень (з 7 жовтня) порівняно з попереднім тижнем (з 20 вересня по 7 жовтня).

Втрати росіян на Покровському напрямку збільшились, - ISW

На Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках війська РФ підтвердженого прогресу не досягли, як і в Запорізькій області.

Втрати росіян на Покровському напрямку збільшились, - ISW

Речник української бригади, яка діє на заході Запорізької області, повідомив, що російські війська діють виключно невеликими штурмовими групами на Оріхівському напрямку. Вони намагаються накопичити сили для штурму українських позицій та проникнення на околиці Малої Токмачки, але російські війська не можуть просуватися, оскільки поблизу цього населеного пункту є великі ділянки відкритих полів з дуже малою кількістю вітрозахисних смуг, що ускладнює російським військам приховування своїх позицій.

Речник повідомив, що російські війська використовують велику кількість безпілотників для ударів по українських логістичних системах та цивільному населенню на Оріхівському напрямку.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, сили оборони України утримують позицію по всій лінії фронту - на низці напрямків фіксується висока інтенсивність бойових дій, авіаудари та масовані обстріли.

За добу 14 жовтня зафіксовано 154 бойові зіткнення. Противник завдав один ракетний і 62 авіаційні удари, застосував одну ракету і скинув 129 керованих бомб. Крім того, окупанти використали близько 3535 дронів-камікадзе та здійснили 2929 обстрілів позицій військ і населених пунктів.

Втрати росіян у війні з 24 лютого 2022 року становлять 1 126 220 осіб.

Війна в Україні ВСУ Війська РФ
