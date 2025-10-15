Втрати росіян на Покровському напрямку збільшились, - ISW

На Лиманському напрямку росіяни кидають у бій солдатів, які підписали контракти на військову службу у вересні 2025 року і не мають достатньої підготовки, а на Покровському напрямку зазнають на 20 відсотків більших втрат за останній тиждень.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

14 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.

Також війська РФ продовжили наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, але не просунулись уперед.

Так само, як і на Лиманському напрямку.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські війська розгортають сили, зокрема спецпідрозділи, які підписали контракти на військову службу у вересні 2025 року і не мають достатньої підготовки, і що російські війська не використовують бронетехніку в цьому районі.

14 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Речник 11-го армійського корпусу України підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що російські війська атакують хаотично невеликими піхотними групами або поодинці. Запорожець зазначив, що активність російських військ у жовтні 2025 року зменшилася, і що російські війська атакують 11 разів на день порівняно з 21 разом на день у вересні 2025 року, частково через погані погодні умови.

На Покровському ж напрямку російські війська посилили наступи, намагаючись скористатися несприятливими погодними умовами, які знижують ефективність українських безпілотників. Речник українського корпусу, який діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська зазнали на 18-20 відсотків більших втрат за останній тиждень (з 7 жовтня) порівняно з попереднім тижнем (з 20 вересня по 7 жовтня).

На Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках війська РФ підтвердженого прогресу не досягли, як і в Запорізькій області.

Речник української бригади, яка діє на заході Запорізької області, повідомив, що російські війська діють виключно невеликими штурмовими групами на Оріхівському напрямку. Вони намагаються накопичити сили для штурму українських позицій та проникнення на околиці Малої Токмачки, але російські війська не можуть просуватися, оскільки поблизу цього населеного пункту є великі ділянки відкритих полів з дуже малою кількістю вітрозахисних смуг, що ускладнює російським військам приховування своїх позицій.