На Лиманском направлении россияне бросают в бой солдат, которые подписали контракты на военную службу в сентябре 2025 года и не имеют достаточной подготовки, а на Покровском направлении несут на 20 процентов большие потери за последнюю неделю.

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли.

Также войска РФ продолжили наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях, но не продвинулись вперед.

Так же, как и на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, заявил, что российские войска разворачивают силы, в частности спецподразделения, которые подписали контракты на военную службу в сентябре 2025 года и не имеют достаточной подготовки, и что российские войска не используют бронетехнику в этом районе.

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Спикер 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска атакуют хаотично небольшими пехотными группами или поодиночке. Запорожец отметил, что активность российских войск в октябре 2025 года уменьшилась, и что российские войска атакуют 11 раз в день по сравнению с 21 разом в день в сентябре 2025 года, частично из-за плохих погодных условий.

На Покровском же направлении российские войска усилили наступления, пытаясь воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, которые снижают эффективность украинских беспилотников. Представитель украинского корпуса, который действует на Покровском направлении, сообщил, что российские войска понесли на 18-20 процентов большие потери за последнюю неделю (с 7 октября) по сравнению с предыдущей неделей (с 20 сентября по 7 октября).

На Новопавловском и Великомихайловском направлениях войска РФ подтвержденного прогресса не достигли, как и в Запорожской области.

Представитель украинской бригады, которая действует на западе Запорожской области, сообщил, что российские войска действуют исключительно небольшими штурмовыми группами на Ореховском направлении. Они пытаются накопить силы для штурма украинских позиций и проникновения на окраины Малой Токмачки, но российские войска не могут продвигаться, поскольку вблизи этого населенного пункта есть большие участки открытых полей с очень малым количеством ветрозащитных полос, что затрудняет российским войскам сокрытие своих позиций.