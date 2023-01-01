Втрати росіян на Новий рік перевищили позначку в 106 тисяч військових

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Загалом, станом на 1 січня, втрати РФ у війні з лютого складають більше як 106 тисяч військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові влучним ударом знищили будинок у районі Гуляйполя, де жили окупанти.
Також ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок дій наших захисників ворог зазнав серйозних втрат.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.