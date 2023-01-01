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Потери россиян на Новый год превысили отметку в 106 тысяч военных

Фото: потери россиян на Новый год превысили отметку в 106 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 760 оккупантов. Всего по состоянию на 1 января потери РФ в войне с февраля составляют более 106 тысяч военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 106720 (+760) человек ликвидировано,
  • танков - 3031 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,
  • РСЗО - 423 (+0) ед,
  • средства ПВО - 213 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 269 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1792 (+46),
  • крылатые ракеты - 723 (+12),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,
  • специальная техника - 181 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные точным ударом уничтожили дом в районе Гуляйполя, где жили оккупанты.

Также ВСУ нанесли мощные удары по позициям российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наших защитников враг понес серьезные потери.

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