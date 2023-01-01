Потери россиян на Новый год превысили отметку в 106 тысяч военных

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 760 оккупантов. Всего по состоянию на 1 января потери РФ в войне с февраля составляют более 106 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные точным ударом уничтожили дом в районе Гуляйполя, где жили оккупанты.
Также ВСУ нанесли мощные удары по позициям российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наших защитников враг понес серьезные потери.
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