Втрати росіян на Новий рік перевищили позначку в 106 тисяч військових

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Загалом, станом на 1 січня, втрати РФ у війні з лютого складають більше як 106 тисяч військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3031 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6084 (+9) од,

артилерійських систем - 2021 (+5) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засоби ППО - 213 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1792 (+46),

крилаті ракети - 723 (+12),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4720 (+13) од,

спеціальна техніка - 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові влучним ударом знищили будинок у районі Гуляйполя, де жили окупанти.

Також ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок дій наших захисників ворог зазнав серйозних втрат.

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