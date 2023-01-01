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Втрати росіян на Новий рік перевищили позначку в 106 тисяч військових

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Київ, Неділя 01 січня 2023 08:32
Втрати росіян на Новий рік перевищили позначку в 106 тисяч військових Фото: втрати росіян на Новий рік перевищили позначку в 106 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Загалом, станом на 1 січня, втрати РФ у війні з лютого складають більше як 106 тисяч військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3031 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6084 (+9) од,
  • артилерійських систем - 2021 (+5) од,
  • РСЗВ - 423 (+0) од,
  • засоби ППО - 213 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 269 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1792 (+46),
  • крилаті ракети - 723 (+12),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4720 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові влучним ударом знищили будинок у районі Гуляйполя, де жили окупанти.

Також ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок дій наших захисників ворог зазнав серйозних втрат.

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