Потери россиян на Новый год превысили отметку в 106 тысяч военных
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 760 оккупантов. Всего по состоянию на 1 января потери РФ в войне с февраля составляют более 106 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 106720 (+760) человек ликвидировано,
- танков - 3031 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,
- РСЗО - 423 (+0) ед,
- средства ПВО - 213 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 269 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1792 (+46),
- крылатые ракеты - 723 (+12),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,
- специальная техника - 181 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные точным ударом уничтожили дом в районе Гуляйполя, где жили оккупанты.
Также ВСУ нанесли мощные удары по позициям российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наших защитников враг понес серьезные потери.
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