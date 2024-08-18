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Втрати у росіян чималі. ДШВ показали, як нищать окупантів на Курському напрямку

Україна, Неділя 18 серпня 2024 17:17
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Втрати у росіян чималі. ДШВ показали, як нищать окупантів на Курському напрямку Фото: ЗСУ показали, як нищать окупантів на Курському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України показали, як нищать російських окупантів на Курському напрямку. Втрати зі сторони ворога чималі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За даними військових, на відео зафіксовано бойову роботу одного з підрозділів Сил підтримки, які ведуть активні бойові дії в складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України в Курській області.

"Вогнеметні системи “Сівалка-ВМ8” термобаричними ракетами С-8 здійснюють вогневе ураження по живій силі та військовій техніці противника. Втрати у росіян чималі", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, що вже другий тиждень в Курській області точаться бої. Наразі відомо, що Україна взяла під свій контроль вже більше як 80 населених пунктів, а також захопила у полон тисячі російських військових, що поповнять обмінніий фонд під час обміну.

Мало того, військові ЗСУ вже знищили два мости через річку Сейм.

Детальніше про те, яка ціль "Курського прориву" та, чи пов'язано це з обміном полоненими, можна дізнатись в у матеріалі РБК-Україна.

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Курська область Війна Росії проти України
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