Потери у россиян немалые. ДШВ показали, как уничтожают оккупантов на Курском направлении
Военные Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают российских оккупантов на Курском направлении. Потери со стороны врага немалые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
По данным военных, на видео зафиксирована боевая работа одного из подразделений Сил поддержки, которые ведут активные боевые действия в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины в Курской области.
"Огнеметные системы Сеялка-ВМ8 термобарическими ракетами С-8 осуществляют огненное поражение по живой силе и военной технике противника. Потери у россиян немалые", - добавили в ВСУ.
Напомним, что уже вторую неделю в Курской области ведутся бои. Пока известно, что Украина взяла под свой контроль уже более 80 населенных пунктов, а также захватила в плен тысячи российских военных, которые пополнят обменный фонд во время обмена.
Более того, военные ВСУ уже уничтожили два моста через реку Сейм.
Детальнее о том, какова цель "Курского прорыва" и, связано ли это с обменом пленными, можно узнать в материале РБК-Украина.
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