Втрати росіян божевільні. Резніков пояснив, чому важливо обороняти Бахмут

"Їхні (росіян - ред.) втрати божевільні. Наші військові вважають, що тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості", - повідомив міністр.

Звідси, за словами Резнікова, виходить принципове рішення українського командування: утримувати Бахмут попри власні втрати, тому що його захист обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту.

Відповідаючи на думку деяких військових експертів, що не варто обороняти Бахмут за будь-яку ціну, міністр оборони пояснив, що українським військовим в обороні Бахмуту допомагає навіть рельєф місцевості.

"Я б порадив уважно подивитися на карту. Місто та пагорби, які поряд з ним, це зручна місцевість для оборони. Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості", - додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо втримати Бахмут.

Раніше ми писали, що ЗСУ провели успішну операцію під Бахмутом.

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