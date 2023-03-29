ЗСУ провели успішну операцію під Бахмутом, - британська розвідка

ЗСУ відтіснили росіян від однієї з ліній постачання Бахмута. У групи "Вагнер" спостерігаються проблеми з особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, бої за Бахмут продовжуються, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася.

За даними британської розвідки, одним із ключових досягнень ЗСУ стала операція з відтіснення російських бойовиків групи "Вагнера" з маршруту 0506. Ця другорядна дорога стала важливою лінією постачання для українських захисників. Група "Вагнер" раніше знаходилася в межах кількох сотень метрів від маршруту.

Ще 26 березня російські ЗМІ заявили, що "Вагнер" узяв під повний контроль заводський комплекс АЗОМ на північ від центру Бахмута. "Проте цей район, ймовірно, залишається спірним, як це було протягом останніх двох тижнів", - йдеться в повідомленні.

Тепер, коли група "Вагнер" підтвердила звільнення не менше 5000 карних злочинців, брак складу перешкоджає наступальним зусиллям Росії в цьому секторі, зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що атака російських військ на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Насамперед це результат крайнього виснаження російських