Потери россиян безумны. Резников объяснил, почему важно защищать Бахмут

За день наступления на Бахмутском направлении россияне теряют около полутысячи солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью Gazeta Wyborcza .

"Их (россиян - ред.) потери сумасшедшие. Наши военные считают, что только на Бахмутском направлении, россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день. А это значит, что они там быстро исчерпывают свои наступательные возможности", - сообщил министр.

Отсюда, по словам Резникова, выходит принципиальное решение украинского командования: удерживать Бахмут, несмотря на собственные потери, потому что его защита ограничивает возможности россиян и дает нам стабильность на всей линии фронта.

Отвечая на мнения некоторых военных экспертов, что не стоит оборонять Бахмут любой ценой, министр обороны объяснил, что украинским военным в обороне Бахмута помогает даже рельеф местности.

"Я бы посоветовал внимательно посмотреть на карту. Город и рядом с ним холмы это удобная местность для обороны. Если бы мы отказались от него, это означало бы, что надо обороняться в другом месте, где уже нет такой удобной формы местности", – добавил Резников.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно удержать Бахмут.

Ранее мы писали, что ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.