Втрати РФ у війні проти України перевищили 1,5 млн окупантів

Вранці 9 вересня загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну перетнули позначку в 1,5 млн убитими та пораненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
"Це - найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ з часів Другої світової", - наголошують українські воїни.
Ба більше, вказана кількість перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.
"Це - в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років", - підкреслює Генштаб ЗСУ.
Окрім того, це в 125 разів більше за офіційно визнані втрати російських окупанів в Першій та Другій чеченських війнах.
"За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - нагадали в Генштабі ЗСУ.
Раніше РБК-Україна розповідало, де саме цього разу Сили оборони змогли прорватися вперед на полі бою.
Також стало відомо, як ППО відбивала нічну атаку РФ та скільки цілей змогла знешкодити.