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Втрати РФ у війні проти України перевищили 1,5 млн окупантів

09:39 09.09.2026 Ср
2 хв
Ворог побив одразу кілька антирекордів
aimg Юлія Капітонова
Фото: Генштаб ЗСУ підтвердив колосальні втрати армії РФ (Getty Images)

Вранці 9 вересня загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну перетнули позначку в 1,5 млн убитими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Це - найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ з часів Другої світової", - наголошують українські воїни.

Ба більше, вказана кількість перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.

"Це - ⁠в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років", - підкреслює Генштаб ЗСУ.

Окрім того, це ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати російських окупанів в Першій та Другій чеченських війнах.

"За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - нагадали в Генштабі ЗСУ.

Інші втрати армії РФ станом на 9 вересня 2026 року:

  • танків - 12 338 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 25 290 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 49 383 (+42) од.;
  • РСЗВ - 2 105 (+1) од.;
  • засобів ППО - 1 613 (+1) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 534 (+13) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 506 188 (+1 879) од.;
  • крилатих ракет - 5 103 (+33) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 146 008 (+530) од.;
  • спеціальної техніки - 4 650 (+3) од.
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Збройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України