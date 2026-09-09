Балістика прорвалася: скільки цілей знешкодила ППО під час нової атаки РФ

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Під час нічної атаки на Україну Росія застосувала балістичні ракети, "Бандеролі", а також понад 190 дронів різних типів. Сили ППО змогли знешкодити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.