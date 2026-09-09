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Потери РФ в войне против Украины превысили 1,5 млн окупантов

09:39 09.09.2026 Ср
2 мин
Враг побил сразу несколько антирекордов
aimg Юлия Капитонова
Фото: Генштаб ВСУ подтвердил колоссальные потери армии РФ (Getty Images)

Утром 9 сентября общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину пересекли отметку в 1,5 млн. убитыми и ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Это - самые большие потери в одной войне, которые армия РФ понесла со времен Второй мировой", - отмечают украинские воины.

Более того, указанное количество превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века вместе взятых.

"Это - ⁠в 100 раз больше потерь СССР в Афганистане за 10 лет", - подчеркивает Генштаб ВСУ.

Кроме того, это ⁠в 125 раз больше официально признанных потерь российских оккупанов в Первой и Второй чеченских войнах.

"За каждой учтенной единицей российских потерь стоит конкретный оккупант, который пришел с оружием на украинскую землю, и титаническая, ежедневная совместная работа Сил обороны Украины и всего украинского народа", - напомнили в Генштабе ВСУ.

Другие потери армии РФ по состоянию на 9 сентября 2026 года:

  • танков - 12 338 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 25 290 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 49 383 (+42) ед;
  • РСЗО - 2 105 (+1) ед;
  • средств ПВО - 1613 (+1) ед;
  • наземных робототехнических комплексов - 2 534 (+13) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 506 188 (+1 879) ед;
  • крылатых ракет - 5 103 (+33) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 146 008 (+530) ед;
  • специальной техники - 4 650 (+3) ед.

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