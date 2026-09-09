Потери РФ в войне против Украины превысили 1,5 млн окупантов

"Это - самые большие потери в одной войне, которые армия РФ понесла со времен Второй мировой", - отмечают украинские воины.

Более того, указанное количество превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века вместе взятых.



"Это - ⁠в 100 раз больше потерь СССР в Афганистане за 10 лет", - подчеркивает Генштаб ВСУ.

Кроме того, это ⁠в 125 раз больше официально признанных потерь российских оккупанов в Первой и Второй чеченских войнах.

"За каждой учтенной единицей российских потерь стоит конкретный оккупант, который пришел с оружием на украинскую землю, и титаническая, ежедневная совместная работа Сил обороны Украины и всего украинского народа", - напомнили в Генштабе ВСУ.

Другие потери армии РФ по состоянию на 9 сентября 2026 года: