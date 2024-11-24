Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб

Нагадаємо, нещодавно британське видання BBC News писало про те, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.

Додамо, 22 листопада джерело РБК-Україна у Генштабі ЗСУ назвало кількість російських військ в Україні - зараз вороже угруповання налічує близько 574-575 тисяч особового складу.

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