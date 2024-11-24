Потери РФ в войне против Украины превысили 730 тысяч военных, - Генштаб

Напомним, недавно британское издание BBC News писало о том, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.

Добавим, 22 ноября источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ назвал количество российских войск в Украине - сейчас вражеская группировка насчитывает около 574-575 тысяч личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.