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Потери РФ в войне против Украины превысили 730 тысяч военных, - Генштаб

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за день ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже превысили отметку в 730 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованные 24 ноября данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российских окупантов в период с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 730740 (+1020) человек,
  • танков - 9423 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин - 19209 (+17) ед.,
  • артиллерийских систем - 20765 (+5) ед.,
  • РСЗО - 1254 ед.,
  • средства ПВО - 1004 ед.,
  • самолетов - 369 ед.,
  • вертолетов - 329 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19366 (+1),
  • крылатые ракеты - 2764 ед.,
  • корабли /катера - 28 ед.,
  • подлодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед.,
  • специальная техника - 3679 (+1) ед.

Напомним, недавно британское издание BBC News писало о том, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.

Добавим, 22 ноября источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ назвал количество российских войск в Украине - сейчас вражеская группировка насчитывает около 574-575 тысяч личного состава.

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