Втрати РФ у війні перевищили 180 тисяч військових: Генштаб оновив дані

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 730 загарбників. Загалом втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення склали понад 180 тисяч вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, що окупанти наступають на чотирьох напрямках попри численні втрати.

Окрім цього, аналітики ISW зазначають, що Росія використовує найманців "Вагнера" для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії.

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