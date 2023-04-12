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Потери РФ в войне превысили 180 тысяч военных: Генштаб обновил данные

Иллюстративное фото: потери РФ в войне превысили 180 тысяч военных (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 730 захватчиков. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили более 180 тысяч убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12.04 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 180050 (+730) человек ликвидировано,
  • танков - 3646 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7043 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2770 (+5) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средств ПВО - 282 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 (+2),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5630 (+10) ед,
  • специальной техники - 319 (+3).

Отметим, что оккупанты наступают на четырех направлениях, несмотря на многочисленные потери.

Кроме этого, аналитики ISW отмечают, что Россия использует наемников Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.

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