Потери РФ в войне превысили 180 тысяч военных: Генштаб обновил данные

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 730 захватчиков. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили более 180 тысяч убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12.04 ориентировочно составили:

Отметим, что оккупанты наступают на четырех направлениях, несмотря на многочисленные потери.

Кроме этого, аналитики ISW отмечают, что Россия использует наемников Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.

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