Попри численні втрати росіяни наступають на чотирьох напрямках, - Генштаб

Окупанти зосереджують зусилля для наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу українські війської відбили 72 атаки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу “Орлан - 10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

За минулу добу противник завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Раніше ми писали, окупанти використовують термобаричну артилерію для атак поблизу Кремінної.

Нагадаємо, міноборони РФ використовує "вагнерівців" для взяття Бахмута, щоб звести до мінімуму втрати серед кадрової армії.

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