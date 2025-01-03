Втрати РФ в Україні перевищили 793 тисячі військових з початку вторгнення

Ситуація на фронті

На вечір 2 січня вздовж всієї лінії фронту відбулося 118 бойових зіткнень. До того ж, як розповів президент України Володимир Зеленський, ситуація у східній частині лінії фронту наразі одна з найскладніших. Однак у січні буде робитись все для того, щоб стабілізувати її.

Додамо, що перед Новим роком ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів, а у листопаді та грудні втрати Росії на фронті стали рекордними.

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