Потери РФ в Украине превысили 793 тысячи военных с начала вторжения

Ситуация на фронте

На вечер 2 января вдоль всей линии фронта произошло 118 боевых столкновений. К тому же, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ситуация в восточной части линии фронта пока одна из самых сложных. Однако в январе будет делаться все для того, чтобы стабилизировать ее.

Добавим, что перед Новым годом ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов, а в ноябре и декабре потери России на фронте стали рекордными.

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