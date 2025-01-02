Зеленський про фронт: зробимо все, щоб у січні стабілізувати

Ситуація у східній частині лінії фронту наразі одна з найскладніших. Однак у січні буде робитись все для того, щоб стабілізувати її.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі у росіян є певне просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що Росія зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація фронті. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Цей пазл залежить від багатьох деталей," - сказав Зеленський.

Він зауважив, що стабілізувати ситуацію можна буде не лише коштом зброї, а й коштом того контингенту, що зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.

"Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати і згідно з наших шляхів стабілізації фронту мають наші військові це виконати. Є таке завдання. подивимось, але на це розраховуємо", - підкреслив він.

Бої за Покровськ

Раніше повідомлялось, що на цьому напрямку сконцентровано понад 70 тисяч російських військових. Попри це президент Володимир Зеленський заявляв про додаткове посилення оборони на цій ділянці.

Також ЗМІ писали, що росіяни можуть готувати наступ на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку.