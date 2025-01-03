Потери РФ в Украине превысили 793 тысячи военных с начала вторжения
За сутки, 2 января, Россия на фронте в Украине потеряла 1080 военных. С начала вторжения армия РФ не досчиталась уже более 793 тысяч оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 793250 (+1080) человек ликвидировано;
- танков - 9677 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 20070 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 21555 (+3) ед;
- РСЗО - 1257 (+1) ед;
- средства ПВО - 1032 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 330 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21249 (+49) ед;
- крылатые ракеты - 3003 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32770 (+41) ед;
- специальная техника - 3675 ед.
Ситуация на фронте
На вечер 2 января вдоль всей линии фронта произошло 118 боевых столкновений. К тому же, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ситуация в восточной части линии фронта пока одна из самых сложных. Однако в январе будет делаться все для того, чтобы стабилизировать ее.
Добавим, что перед Новым годом ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов, а в ноябре и декабре потери России на фронте стали рекордными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.