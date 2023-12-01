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Втрати РФ в Україні перевищили 330 тисяч окупантів, - Генштаб

П'ятниця 01 грудня 2023 08:20
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Втрати РФ в Україні перевищили 330 тисяч окупантів, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 1 грудня, складають 1280 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 330 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 32 ББМ та 22 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 330 040 (+1280) осіб ліквідовано;
  • танків - 5564 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 10372 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 7931 (+22) од.;
  • РСЗВ - 912 (+2) од.;
  • засоби ППО - 602 (+2) од.;
  • літаків - 323 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5976 (+22) од.;
  • крилаті ракети - 1567 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10399 (+38) од.;
  • спеціальна техніка - 1137 (+13) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Водночас, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області та намагаються просунутися на південь від Кринок.

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