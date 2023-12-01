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Потери РФ в Украине превысили 330 тысяч оккупантов, - Генштаб

Пятница 01 декабря 2023 08:20
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Потери РФ в Украине превысили 330 тысяч оккупантов, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 1 декабря, составляют 1280 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 32 ББМ и 22 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 330 040 (+1280) человек ликвидировано;
  • танков - 5564 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10372 (+32) ед.;
  • артиллерийских систем – 7931 (+22) ед.;
  • РСЗО - 912 (+2) ед.;
  • средства ПВО- 602 (+2) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5976 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты - 1567 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10399 (+38) ед.;
  • специальная техника - 1137 (+13) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

В то же время, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают ведение наступательных операций по нескольким направлениям. ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и пытаются продвинуться к югу от Крынок.

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