Потери РФ в Украине превысили 330 тысяч оккупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 1 декабря, составляют 1280 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 32 ББМ и 22 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 330 040 (+1280) человек ликвидировано;

танков - 5564 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 10372 (+32) ед.;

артиллерийских систем – 7931 (+22) ед.;

РСЗО - 912 (+2) ед.;

средства ПВО- 602 (+2) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5976 (+22) ед.;

крылатые ракеты - 1567 ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10399 (+38) ед.;

специальная техника - 1137 (+13) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. В то же время, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают ведение наступательных операций по нескольким направлениям. ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и пытаются продвинуться к югу от Крынок.