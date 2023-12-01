ЗСУ намагаються просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області та намагають просунутися на південь від Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

30 листопада російські війська продовжували локалізовані наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, але не зробили жодного підтвердженого просування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили сім російських штурмів поблизу Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки.

Також війська РФ тимчасово активізували локалізовані наступальні операції поблизу Кремінної, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

У ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Ямполівки, Торського, Тернів та в районі Серебрянського лісу. Українські сили відбили й 24 російські атаки на Лиманському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російської 20-ї загальновійськової армії і нової 25-ї відновили наступ на Лиманському напрямку, щоб вибити українські сили з лівого берега річки Жеребець. Проте ISW не помітив доказів узгоджених наступальних зусиль росіян, спрямованих на просування до цієї річки.

Бої у Донецькій області

Повідомляється, що 30 листопада російські війська здійснили численні спроби наступу поблизу Бахмута. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська РФ захопили кілька позицій біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), на північ від Хромового та в напрямку Богданівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівки, Андріївки та Кліщіївки.

У Генштабі ЗСУ також заявили, що українські сили продовжили штурмові дії на південь від Бахмута. Російські блогери стверджували, що українські війська здійснили атаки поблизу Берхівського водосховища та Кліщіївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сіверного та Первомайського. Зазначається , що мерзла земля біля Авдіївки вже розм’якшилася в багнюку, що ускладнює роботу транспортних засобів як російським, так і українським силам.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська завдають плануючих бомбових ударів з літаків Су-35 поблизу Авдіївки.

30 листопада російські війська продовжили наступ на захід і південний захід від міста Донецька, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) та Новомихайлівки.

Російський блогер стверджував, що сили РФ також безуспішно атакували Мар’їнку.

"Південна вісь"

30 листопада російські війська продовжили обмежені наземні обстріли в районі кордону Донецько-Запорізької областей. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на південь від Пречистівки (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Декілька російських блогерів стверджували, що сили РФ нібито захопили кілька невизначених українських позицій уздовж лінії Приютне-Старомайорське.

У ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські "воєнкори" заявили, що погані погодні умови продовжують перешкоджати руху транспортних засобів і артилерійським операціям, але дрони продовжують працювати.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області 30 листопада, але не зробили підтверджених наступів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили щонайменше 14 атак росіян поблизу Роботиного та на північний захід і захід від Вербового.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська "дещо активізувалися" на Запорізькому напрямку та намагаються відбити втрачені позиції.

30 листопада українські війська продовжували наземні атаки на лівому (східному) березі Херсонської області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

Декілька російських джерел стверджували, що тривають бої поблизу Кринок. Російський "воєнкор" заявив, що українські війська намагаються просунутися на південь від міста.