Втрати РФ в Україні перевищили 250 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 7 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 240 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 8 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4244 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 8270 (+8) од,
- артилерійських систем - 4977 (+12) од,
- РСЗВ - 709 (+4) од,
- засоби ППО - 467 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 311 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4154 (+28),
- крилаті ракети - 1377 (+18) од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7451 (+10) од,
- спеціальна техніка - 735 (+1).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.
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