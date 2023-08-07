Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 7 августа, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 240 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 8 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 250240 (+540) человек ликвидировано,

танков ‒ 4244 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 8270 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4977 (+12) ед,

РСЗО - 709 (+4) ед,

средства ПВО - 467 (+1) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 311 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4154 (+28),

крылатые ракеты - 1377 (+18) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7451 (+10) ед,

специальная техника - 735 (+1). Ситуация на фронте По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 50 боевых столкновений. Артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А у Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.