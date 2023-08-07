Артилерія заважає сторонам перехопити ініціативу біля Кліщіївки: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Бої на Донбасі

Міністерство оборони Росії стверджувало, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися 6 серпня. У Міноборони Росії стверджували, що українські війська невдало атакували російські війська біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Вільшан (15 км на північний схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та поблизу лісництва Серебрянське (10 км на південний захід від Кремінної).

Російські війська 6 серпня провели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські війська поблизу Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Вільшан, Синьківки та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що російські штурмові групи 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) просунулися в оборону України поблизу Вільшан.

Деякі російські військові блогери стверджували, що 5 серпня російські війська взяли під контроль Новоселівське. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська "рішуче" захопили Новоселівське після кількох місяців боїв і витіснили українські сили з їхніх останніх позицій у західній частині населеного пункту 5 серпня. Він стверджує, що за висоти на південь від Новоселівського тривають запеклі бої. ISW ще не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Бої на Донбасі

Повідомляється, що 6 серпня українські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю, опублікованому 5 серпня, заявив, що українські війська просуваються навколо Бахмута швидше, ніж на півдні України.

Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Російський "воєнкор" стверджував, що російські та українські артилерійські удари заважають будь-якій зі сторін закріпитися чи захопити ініціативу поблизу Кліщіївки.

Російський військовий блогер заявив, що невідомі російські десантні підрозділи (ВДВ) відбили українську атаку біля Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Російські війська 6 серпня провели наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та на північний схід від Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута). На кадрах, опублікованих 5 серпня, нібито видно підрозділи 4-ї мотострілецької бригади (2-й корпус армії так званої "ЛНР"), які діють поблизу Кліщіївки.

Російське МО стверджувало, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і не просунулися 6 серпня. Російське МО стверджувало, що підрозділи Південного угруповання військ відбили українські атаки біля Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (на західній околиці м. Донецьк).

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк 6 серпня, але не досягли жодних підтверджених або заявлених успіхів. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки).

На кадрах, опублікованих 6 серпня, нібито видно, як підрозділи 9-ї ОМСБр (1-й армійський корпус так званої "ДНР") діють на Авдіївському напрямку, а підрозділи 5-ї ОМСБр (1-й армійський корпус так званої "ДНР") діють на Мар'їнському напрямку.

"Південна вісь"

Українські війська 6 серпня продовжували контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але не просувалися. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку (район кордону Запорізько-Донецької області).

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські штурми біля Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) відбили український штурм під Урожайним. Російські джерела, включно з командиром батальйону "Восток" Олександром Ходаковським, який обороняється в цьому районі, стверджували, що українські сили безуспішно атакували зі Старомайорського в бік Урожайного двома взводами піхоти з кількома танками та бронетехнікою та зуміли тимчасово форсувати мілку річку, що розділяє два населені пункти.

6 серпня російські війська здійснили обмежені безуспішні контратаки в районі кордону Запорізько-Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції біля Староморського.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в західній Запорізькій області, але 6 серпня не досягли жодних підтверджених успіхів. Міністерство оборони Росії (МО) та російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили українські штурми поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Російські військовій блогери стверджували, що українські сили проводили штурм у цьому районі невеликими групами бронетехніки. Один російський "воєнкор" стверджував, що українські сили досягли невизначеної позиції російських окопів уздовж лінії Роботине-Вербове (до 18 км на південний схід від Оріхова) і відкрили там вогонь зі стрілецької зброї по російських силах, але згодом російські сили контратакували та витіснили українські сили з окопів.

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький стверджував, що російські війська відбили українські піхотні групи без підтримки техніки, які намагалися просунутися поблизу Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова) та Новопокровки (14 км на південний схід від Оріхова).

6 серпня російські війська здійснили контрнаступ на заході Запорізької області, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Роботиного.

Голова Запорізької обласної окупаційної адміністрації Євген Балицький заявив, що українські війська в ніч з 5 на 6 серпня завдали удару по Токмаку ракетами HIMARS.

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