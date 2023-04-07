Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 3633 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7016 (+3) од,

артилерійських систем - 2722 (+8) од,

РСЗВ - 533 (+1) од,

засоби ППО - 281 (+0) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2291 (+4),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5587 (+13) од,

спеціальна техніка - 304 (+2).

Нагадаємо, як повідомили в ISW, російські війська втратили біля Авдіївки Донецької області 4 тисячі особового складу, який раніше проходив навчання в Білорусі.

Також ми писали, що минулої доби ЗСУ знищили більше ніж десять окупантів та військову техніку росіян на півдні.

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