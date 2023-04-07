Росіяни втратили 4 тисячі солдат біля Авдіївки: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Куземівки (15 км на північний захід від Сватового). Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський 6 квітня заявив, що російські війська знищили три українські диверсійно-розвідувальні групи та зірвали українські ротації біля Дворічної (15 км на північний схід від Куп’янська), Піщаного (25 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки. (15 км на захід від Сватового).

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної), Григорівки (11 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Бої у Донецькій області

6 квітня російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися в центрі міста. Інші кадри показують, що українські війська відбили наземні атаки Групи Вагнера на південь від Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки в Бахмуті та на північний захід від міста в районі Богданівки (6 км на північний захід) та Оріхово-Василівки (11 км на північний захід), а також на захід від Бахмута в районі Іванівського.

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк 6 квітня. Речник Об’єднаного прес-центру військ Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що минулого тижня російські війська зазнали втрат біля Авдіївки на суму 4 тис. особового складу, який раніше проходив навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка-Мар'їнка.

Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 5 квітня заявив, що російські війська не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де російські війська віддають перевагу наступальним операціям, наприклад на Бахмутському напрямку. У Державній прикордонній службі України 5 квітня заявили, що сили ПВК "Вагнера" все ще відчувають нестачу артилерійських снарядів.

"Південна вісь"

Російські війська вивели техніку з окупованого Криму для передислокації в інше місце на півдні України через страх перед українським контрнаступом. Супутникові знімки показують відведення значної кількості бойових броньованих машин, танків і причіпних артилерійських систем зі складу в Медведівці.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російських тилових позиціях і тилових вузлах на півдні України. 6 квітня російські джерела заявили, що українські сили випустили шість ракет HIMARS по Мелітополю, окупованій Запорізькій області, і стверджували, що російська ППО перехопила всі шість ракет. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про звуки вибухів у районі міста та зазначив, що російські війська направили санітарні машини на аеродром Авіамістечка, незважаючи на те, що ППО, буцімто, успішно перехопила всі ракети.