Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:
Напомним, как сообщили в ISW, российские войска потеряли возле Авдеевки Донецкой области 4 тысячи личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси.
Также мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более десяти оккупантов и военную технику россиян на юге.
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