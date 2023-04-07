RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба

Фото: Россия потеряла в войне уже около 177 110 своих военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
  • танков - 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2722 (+8) ед,
  • РСЗО - 533 (+1) ед,
  • средства ПВО - 281 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2291 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5587 (+13) ед,
  • специальная техника - 304 (+2).

Напомним, как сообщили в ISW, российские войска потеряли возле Авдеевки Донецкой области 4 тысячи личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси.

Также мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более десяти оккупантов и военную технику россиян на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФГенштаб ВСУВойна России против Украины