Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 177 110 (+480) человек ликвидировано,

танков - 3633 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7016 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2722 (+8) ед,

РСЗО - 533 (+1) ед,

средства ПВО - 281 (+0) ед,

самолетов - 306 (+0) ед,

вертолетов - 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2291 (+4),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5587 (+13) ед,

специальная техника - 304 (+2).

Напомним, как сообщили в ISW, российские войска потеряли возле Авдеевки Донецкой области 4 тысячи личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси.

Также мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более десяти оккупантов и военную технику россиян на юге.

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