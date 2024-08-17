Втрати РФ наближаються до нової психологічної позначки: оновлені дані від Генштабу

За останню добу з 16 на 17 серпня, росіяни втратили на фронті 1230 солдатів, систему ППО і 58 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, загарбники мали успіх біля трьох міст у Донецькій області.
Тим часом, ЗСУ активно просуваються в Курській області. Натомість українські військові не змогли зайти і закріпитися у Бєлгородській області.
Минулої ночі Україну знову масштабно атакували російські ударні дрони. У Києві та багатьох областях оголошували тривогу. Працювала ППО.
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