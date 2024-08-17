Атака "Шахедів": у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.