Атака "Шахедів": у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - повідомила столична мерія о 7:05.
За даними військових, БпЛА рухалися у Київській області в напрямку Броварів.
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О 7:25 було оголошено відбій повітряної тривоги у місті Києві, а о 7:26 - у Київській області.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.
На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 16 серпня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Упродовж ночі повітряна тривога регулярно оголошувалася у східних, південних, центральних і північних областях. Працювали сили ППО.
Крім того, минулої ночі росіяни вдарили ракетами по Сумах. Внаслідок атаки у місті виникли пожежі, є постраждалі.
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