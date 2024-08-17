Потери РФ приближаются к новой психологической отметке: обновленные данные от Генштаба

Напомним, по данным ISW, захватчики продвинулись вблизи трех городов в Донецкой области.

Между тем, ВСУ активно продвигаются в Курской области. В то же время, украинские военные не смогли зайти и закрепиться в Белгородской области.

Прошлой ночью Украину снова масштабно атаковали российские ударные дроны. В Киеве и многих областях объявляли тревогу. Работала ПВО.

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