Окупанти просунулися під Часовим Яром, Торецьком та Покровськом: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів у Донецькій області. Йдеться про райони біля Часового Яру, Торецька та Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 17 серпня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники 15 і 16 серпня продовжували наступальні операції в районі Липців, Стариці і Вовчанська 15 і 16 серпня, але без підтвердженого просування.

В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" ЗСУ повідомили, що лінія фронту на Харківському напрямку не змінилася, і російські окупанти евакуюють своїх поранених у Глибокому.

В ОТУ "Харків" додали, що війська РФ перегрупували особовий склад і намагаються розширити системи зв'язку в районі Липців, розгортають персонал на мотоциклах поблизу Огірцевого та проводять перегрупування підрозділів у центральній частині Вовчанська.

Речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев заявив 16 серпня, що у сил РФ лише піхота здатна доставляти озброєння та провізію на свої передові позиції у Вовчанську.

Також Саранцев розповів, що війська РФ можуть використовувати лише автомобілі для матеріально-технічного забезпечення позицій на півночі Вовчанська, а зараз експериментують із використанням БПЛА для матеріально-технічного забезпечення.

Операція №2 - Луганська область

Російські джерела 16 серпня стверджували, що війська РФ просунулися на ділянці шириною до 3,6 км на північ від Піщаного, але в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Колісниківки, Берестового, Стельмахівки, Андріївки та на Лозову, біля Макіївки та Невського, поблизу Торського і Тернів.

Голова Куп’янської райдержадміністрації Андрій Канашевич заявив, що російські загарбники неодноразово завдавали ударів по переходах ЗСУ через річку Оскіл, а також тиснуть на райони поблизу Піщаного, Берестового та Синьківки.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 15 і 16 серпня продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного і Виїмки, а також у районі Переїзного.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру та продовжили наступальні операції поблизу міста 16 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, показують, що путінські війська просунулися через канал Сіверський Донець - Донбас на північ від Озарянівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські підрозділи начебто нещодавно завершили зачистку Кліщіївки.

Російські окупанти 15 і 16 серпня наступали у районі Часового Яру, Григорівки та поблизу Кліщіївки.

Російські загарбники нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що війська РФ просунулися на південний захід від Залізного.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися до породного відвалу на південно-західній околиці Північного, що узгоджується з оцінками експертів ISW щодо просування РФ у цьому районі.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чиник заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути в сам Торецьк, і що ЗСУ дають активну відсіч цим групам.

Війська РФ 15 і 16 серпня продовжували наступальні дії в районі Торецька, Білої Гори, Північного, Залізного, Нью-Йорка і Нелипівки, а також у районі Сухої Балки і Пантелеймонівки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на схід від Покровська на тлі триваючих зусиль РФ тактично оточити українські сили на південний схід від цього міста 16 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що війська РФ просунулися в межах південно-східної частини Гродівки.

Російські "воєнкори" 15 і 16 серпня стверджували, що війська РФ просунулися на південь від Воздвиженки, на схід від Свиридонівки, на захід від Новоторецького та на схід від Гродівки.

16 серпня російські блогери розповідали, що війська РФ просунулися на південний схід від Желанного та начебто захопили Миколаївку.

Російський "воєнкор" також заявив, що ЗСУ нібито відходять з позицій поблизу Карлівки, проте в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що окупанти знаходяться трохи більше ніж за 10 км від Покровська, а експерти ISW наразі оцінюють, що вони - приблизно за 14 км від міста.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ зараз знаходяться за 6 км від Мирнограда, хоча наразі в ISW оцінюють, що насправді - приблизно за 8 км від міста.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Зеленого Поля, біля Воздвиженки, Гродівки, Калинового, Новоторецького, коло Новогродівки, Новожеланного, Скучного, в районі н.п. Птиче, Желанне, Миколаївка та Карлівка 15 і 16 серпня.

Російські окупанти 15 і 16 серпня продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Георгіївки, Красногорівки та Олександрівки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Російські джерела 15 і 16 серпня стверджували, що війська РФ просунулися в межах Костянтинівки на 400 метрів і досягли центру населеного пункту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 15 серпня російські окупанти, які діють на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей, штурмували поблизу Рівнополя.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ розповіли, що 15 і 16 серпня війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного в районі Малої Токмачки.

Позиційні бої тривали 15 і 16 серпня на лівому березі Херсонської області.

Речник оперативного угруповання "Таврія" капітан Дмитро Лиховій 16 серпня заявив, що дві третини всіх російських штурмів на Дніпровському напрямку відбуваються на північ від Кринок, де розташовані плацдарми ЗСУ.

Також він повідомив, що російські окупанти 10 з 13 своїх штурмів провели 15 серпня на північ від Кринок біля Козачих Лагерів.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ у ніч проти 16 серпня завдали серії ракетних і безпілотних ударів по окупованому Криму.

У Міноборони РФ заявили, що російські війська начебто знищили два морські безпілотники, які прямували в бік окупованого Криму, і п'ять літальних безпілотників над Чорним морем.

Крім того, в Міноборони РФ також стверджували про нібито збиття 12 українських ракет ATACMS, націлених на Кримський міст.

Відомий російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ знищили 5 морських безпілотників і 1 повітряний безпілотник в Ярилгацькій бухті поблизу окупованого Міжводного в Криму та знищили 3 морські дрони і 4 повітряні БПЛА, які наближалися до окупованого Севастополя.

Російський блогер стверджує, що касетні боєприпаси пошкодили дорожнє покриття Кримського мосту, а не опорні конструкції.

Повідомляється, що війська РФ продовжують змінювати свою поведінку в Чорному морі через українські удари.

Командир підрозділу ГУР Міноборони України 16 серпня заявив, що за останні півтора року (орієнтовно з лютого 2023 року) українські морські безпілотники Magura V5 уразили 18 кораблів Чорноморського флоту РФ.

16 серпня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що російські сили майже припинили мінування Чорного моря після того, як українські сили знищили російський літак Су-24, який дистанційно мінував територію.

Плетенчук 16 серпня також припустив, що росіяни намагаються ввести в оману українські сили, зробивши в окупованому Криму макет підводного човна класу "Ростов-на-Дону" після створення силуету підводного човна на причалі в Новоросійську Краснодарського краю.

Українські офіційні особи заявили, що ЗСУ завдали удару та суттєво пошкодили "Ростов-на-Дону" у вересні 2023 року, після чого його відремонтували, а в Генштабі ЗСУ 3 серпня 2024 року заявили, що ще один удар затопив підводний човен.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 16 серпня інформували, що протягом доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що на Торецькому напрямку російські окупанти за підтримки авіації 11 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. А на Покровському напрямку точилися жорсткі бої в районах десяти населених пунктів.