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Потери РФ приближаются к новой психологической отметке: обновленные данные от Генштаба

Суббота 17 августа 2024 08:02
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Потери РФ приближаются к новой психологической отметке: обновленные данные от Генштаба Фото: за сутки россияне потеряли на фронте более 1200 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 16 на 17 августа, россияне потеряли на фронте 1230 солдат, систему ПВО и 58 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 598 180 (+1230) человек ликвидировано;
  • танков - 8501 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 473 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 16 985 (+58) ед;
  • РСЗО - 1160 (+1) ед;
  • средства ПВО - 923 (+1) ед;
  • самолетов - 367 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 714 (+55) ед;
  • крылатых ракет - 2432 (+3) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 913 (+65) ед;
  • специальной техники - 2844 (+15) ед.

Потери РФ приближаются к новой психологической отметке: обновленные данные от Генштаба

Напомним, по данным ISW, захватчики продвинулись вблизи трех городов в Донецкой области.

Между тем, ВСУ активно продвигаются в Курской области. В то же время, украинские военные не смогли зайти и закрепиться в Белгородской области.

Прошлой ночью Украину снова масштабно атаковали российские ударные дроны. В Киеве и многих областях объявляли тревогу. Работала ПВО.

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