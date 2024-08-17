Потери РФ приближаются к новой психологической отметке: обновленные данные от Генштаба

За последние сутки с 16 на 17 августа, россияне потеряли на фронте 1230 солдат, систему ПВО и 58 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, захватчики продвинулись вблизи трех городов в Донецкой области.

Между тем, ВСУ активно продвигаются в Курской области. В то же время, украинские военные не смогли зайти и закрепиться в Белгородской области.

Прошлой ночью Украину снова масштабно атаковали российские ударные дроны. В Киеве и многих областях объявляли тревогу. Работала ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.