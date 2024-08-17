Потери РФ приближаются к новой психологической отметке: обновленные данные от Генштаба
Фото: за сутки россияне потеряли на фронте более 1200 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 16 на 17 августа, россияне потеряли на фронте 1230 солдат, систему ПВО и 58 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 598 180 (+1230) человек ликвидировано;
- танков - 8501 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 16 473 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 16 985 (+58) ед;
- РСЗО - 1160 (+1) ед;
- средства ПВО - 923 (+1) ед;
- самолетов - 367 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 714 (+55) ед;
- крылатых ракет - 2432 (+3) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 913 (+65) ед;
- специальной техники - 2844 (+15) ед.
Напомним, по данным ISW, захватчики продвинулись вблизи трех городов в Донецкой области.
Между тем, ВСУ активно продвигаются в Курской области. В то же время, украинские военные не смогли зайти и закрепиться в Белгородской области.
Прошлой ночью Украину снова масштабно атаковали российские ударные дроны. В Киеве и многих областях объявляли тревогу. Работала ПВО.
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