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Втрати РФ на фронті зростають: у ГУР назвали дані за липень

10:20 18.08.2026 Вт
2 хв
Cкільки бійців Росія вербує і скільки втрачає щомісяця?
aimg Олена Чупровська aimg Уляна Безпалько
Втрати РФ на фронті зростають: у ГУР назвали дані за липень Фото: Росія у липні втратила на фронті щонайменше 40 тисяч бійців (Getty Images)
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Втрати російської армії на фронті вже перевищують місячний набір контрактників. У липні окупанти недорахувалися щонайменше 40 тисяч вбитими та пораненими.

Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

Скільки бійців втратила Росія за 2 місяці літа

За даними ГУР, втрати ворожого війська зараз перевищують місячний набір за контрактом. У червні загальні втрати росіян сягнули приблизно 39 тисяч осіб, з яких близько 60 відсотків - убитими та зниклими безвісти.

У липні ситуація для окупантів погіршилася ще більше. Тоді Росія недорахувалася щонайменше 40 тисяч бійців убитими та пораненими.

"При цьому у червні з Міністерством оборони РФ підписали контракт 36 тисяч, а в липні - близько 39 тисяч осіб", - каже Скібіцький.

Яка чисельність російського угруповання проти України

Журналісти РБК-Україна також запитали розвідника, скільки саме військових зараз воює проти України. Скібіцький назвав конкретні цифри.

"Це 670 тисяч бойового компонента та 65 тисяч особового складу в оперативному резерві. Ця кількість майже не змінюється", - зазначив генерал-майор.

Тобто, попри значні бойові втрати, загальна чисельність ворожого угруповання на фронті лишається практично стабільною.

Що ще розповіли в ГУР про плани Кремля

Тим часом в ГУР попереджають, що глава Кремля Володимир Путін може віддати наказ про вторгнення на територію НАТО протягом найближчих кількох років.

За даними розвідки, Росія у власних планах готується до війни з країнами Альянсу до 2030 року, і сам НАТО враховує таку загрозу.

Нагадаємо, українська розвідка також не виключає нову хвилю мобілізації в Росії після виборів до Держдуми.

Прихована мобілізація в теперішніх умовах неможлива, однак Москва вже готова до неї завдяки чинному указу Путіна від 2022 року.

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Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР