Потери РФ на фронте растут: в ГУР назвали данные за июль
Утраты русской армии на фронте уже превосходят месячный набор контрактников. В июле оккупанты недосчитались не менее 40 тысяч убитыми и ранеными.
Об этом говорится в интервью РБК-Украина заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.
Сколько бойцов потеряла Россия за 2 месяца лета
По данным ГУР, потери вражеской армии сейчас превышают месячный набор по контракту. В июне общие потери россиян составили примерно 39 тысяч человек, из которых около 60 процентов - убитыми и пропавшими без вести.
В июле ситуация для окупантов ухудшилась еще больше. Тогда Россия недосчиталась как минимум 40 тысяч бойцов убитыми и ранеными.
"При этом в июне с Министерством обороны РФ подписали контракт 36 тысяч, а в июле - около 39 тысяч человек", - говорит Скибицкий.
Какова численность российской группировки против Украины
Журналисты РБК-Украина также спросили разведчика, сколько военных сейчас воюет против Украины. Скибицкий назвал конкретные цифры.
"Это 670 тысяч боевого компонента и 65 тысяч личного состава в оперативном резерве. Это количество почти не меняется", - отметил генерал-майор.
То есть несмотря на значительные боевые потери, общая численность вражеской группировки на фронте остается практически стабильной.
Что еще рассказали в ГУР о планах Кремля
Между тем, в ГУР предупреждают, что глава Кремля Владимир Путин может отдать приказ о вторжении на территорию НАТО в ближайшие несколько лет.
По данным разведки, Россия в своих планах готовится к войне со странами Альянса до 2030 года, и сам НАТО учитывает такую угрозу.
Напомним, украинская разведка также не исключает новой волны мобилизации в России после выборов в Госдуму.
Скрытая мобилизация в нынешних условиях невозможна, однако Москва уже готова к ней благодаря действующему указу Путина от 2022 года.