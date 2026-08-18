Потери РФ на фронте растут: в ГУР назвали данные за июль

Утраты русской армии на фронте уже превосходят месячный набор контрактников. В июле оккупанты недосчитались не менее 40 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом говорится в интервью РБК-Украина заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

Сколько бойцов потеряла Россия за 2 месяца лета

По данным ГУР, потери вражеской армии сейчас превышают месячный набор по контракту. В июне общие потери россиян составили примерно 39 тысяч человек, из которых около 60 процентов - убитыми и пропавшими без вести.

В июле ситуация для окупантов ухудшилась еще больше. Тогда Россия недосчиталась как минимум 40 тысяч бойцов убитыми и ранеными.

"При этом в июне с Министерством обороны РФ подписали контракт 36 тысяч, а в июле - около 39 тысяч человек", - говорит Скибицкий.

Какова численность российской группировки против Украины

Журналисты РБК-Украина также спросили разведчика, сколько военных сейчас воюет против Украины. Скибицкий назвал конкретные цифры.

"Это 670 тысяч боевого компонента и 65 тысяч личного состава в оперативном резерве. Это количество почти не меняется", - отметил генерал-майор.

То есть несмотря на значительные боевые потери, общая численность вражеской группировки на фронте остается практически стабильной.

Что еще рассказали в ГУР о планах Кремля

Между тем, в ГУР предупреждают, что глава Кремля Владимир Путин может отдать приказ о вторжении на территорию НАТО в ближайшие несколько лет.