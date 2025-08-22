UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Втрати РФ за добу: майже 800 солдатів, сотні дронів та десятки ракет, - Генштаб

Фото: росіяни продовжують втрачати особовий склад та дрони (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

За останню добу, з 21 до 22 серпня, росіяни втратили на фронті 790 окупантів, 318 безпілотників та 33 крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 074 320 (+790) осіб;
  • танків - 11 124 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 23 160 (+3) од;
  • артилерійських систем - 31 835 (+46) од;
  • РСЗВ - 1472 (+1) од;
  • засоби ППО - 1210 (+1) од.;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340 ;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 787 (+318) од.;
  • крилаті ракети - 3598 (+33) од.;
  • кораблі / катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 59 426 (+110) од.;
  • спеціальна техніка - 3 944 од.

Нагадаємо, станом на вечір, 21 серпня, на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Кількість боїв на Новопавлівському напрямку була майже така, як і на Покровському.

Також ми повідомляли, що з 20 на 21 серпня ворог втратив на війні ще 830 солдатів. Також ЗСУ знищили 41 артсистему, 315 дронів і 114 одиниць автотехніки.

