Втрати РФ за добу: майже 800 солдатів, сотні дронів та десятки ракет, - Генштаб

Нагадаємо, станом на вечір, 21 серпня, на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Кількість боїв на Новопавлівському напрямку була майже така, як і на Покровському.

Також ми повідомляли, що з 20 на 21 серпня ворог втратив на війні ще 830 солдатів. Також ЗСУ знищили 41 артсистему, 315 дронів і 114 одиниць автотехніки.