Потери РФ за сутки: почти 800 солдат, сотни дронов и десятки ракет, - Генштаб

Напомним, по состоянию на вечер, 21 августа, на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. Количество боев на Новопавловском направлении было почти такое же, как и на Покровском.

Также мы сообщали, что с 20 на 21 августа враг потерял на войне еще 830 солдат. Также ВСУ уничтожили 41 артсистему, 315 дронов и 114 единиц автотехники.