Новопавлівський напрямок: ЗСУ відбили 25 атак РФ за добу, - Генштаб

Станом на 22:00, 21 серпня, на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Кількість боїв на Новопавлівському напрямку майже така, як і на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали п’ять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне та Западне.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва та в бік Ямполя. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж 21 серпня на Покровському напрямку ворог здійснив 29 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 107 окупантів, з яких 71 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один склад пально-мастильних матеріалів, 47 безпілотних літальних апаратів, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, а також уразили дві ворожі гармати", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Новоукраїнка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. Противник успіху не мав. Населений пункт Придніпровське зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.