Потери РФ за сутки: почти 800 солдат, сотни дронов и десятки ракет, - Генштаб

За последние сутки, с 21 по 22 августа, россияне потеряли на фронте 790 оккупантов, 318 беспилотников и 33 крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2025 года ориентировочно составили:

Напомним, по состоянию на вечер, 21 августа, на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. Количество боев на Новопавловском направлении было почти такое же, как и на Покровском.

Также мы сообщали, что с 20 на 21 августа враг потерял на войне еще 830 солдат. Также ВСУ уничтожили 41 артсистему, 315 дронов и 114 единиц автотехники.