Потери РФ за сутки: почти 800 солдат, сотни дронов и десятки ракет, - Генштаб

Украина, Пятница 22 августа 2025 08:00
Потери РФ за сутки: почти 800 солдат, сотни дронов и десятки ракет, - Генштаб Фото: россияне продолжают терять личный состав и дроны (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

За последние сутки, с 21 по 22 августа, россияне потеряли на фронте 790 оккупантов, 318 беспилотников и 33 крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 074 320 (+790) чел;
  • танков - 11 124 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 160 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 31 835 (+46) ед;
  • РСЗО - 1472 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1210 (+1) ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340 ;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 787 (+318) ед;
  • крылатые ракеты - 3598 (+33) ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 59 426 (+110) ед;
  • специальная техника - 3 944 ед.

Напомним, по состоянию на вечер, 21 августа, на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. Количество боев на Новопавловском направлении было почти такое же, как и на Покровском.

Также мы сообщали, что с 20 на 21 августа враг потерял на войне еще 830 солдат. Также ВСУ уничтожили 41 артсистему, 315 дронов и 114 единиц автотехники.

фронт Генштаб ВСУ Война в Украине
