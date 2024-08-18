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Втрати РФ за добу: 1170 окупантів, 71 артсистема та РСЗВ

Неділя 18 серпня 2024 07:58
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Втрати РФ за добу: 1170 окупантів, 71 артсистема та РСЗВ Фото: росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 17 на 18 серпня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, систему РСЗВ і 79 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 599 350 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 8508 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 480 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 17 056 (+71) од.;
  • РСЗВ - 1161 (+1) од.;
  • засоби ППО - 923 од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 752 (+38) од.;
  • крилатих ракет - 2432 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 992 (+79) од.;
  • спеціальної техніки - 2846 (+2) од.

Втрати РФ за добу: 1170 окупантів, 71 артсистема та РСЗВ

Нагадаємо, у Донецькій області загарбники продовжують атаки на трьох напрямках. Противник має певний успіх.

Вранці у неділю, 18 серпня, війська агресора атакували балістичними ракетами Київ. На щастя, всі ракети було збито на підльоті до столиці.

Одночасно росіяни атакували Україну ударними дронами. В низці областей оголошували повітряну тривогу.

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Війна Росії проти України
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