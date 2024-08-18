Втрати РФ за добу: 1170 окупантів, 71 артсистема та РСЗВ

За останню добу з 17 на 18 серпня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, систему РСЗВ і 79 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у Донецькій області загарбники продовжують атаки на трьох напрямках. Противник має певний успіх.

Вранці у неділю, 18 серпня, війська агресора атакували балістичними ракетами Київ. На щастя, всі ракети було збито на підльоті до столиці.

Одночасно росіяни атакували Україну ударними дронами. В низці областей оголошували повітряну тривогу.

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