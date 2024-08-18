Втрати РФ за добу: 1170 окупантів, 71 артсистема та РСЗВ
Фото: росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку на фронті (Getty Images)
За останню добу з 17 на 18 серпня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, систему РСЗВ і 79 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 599 350 (+1170) осіб ліквідовано;
- танків - 8508 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 16 480 (+7) од.;
- артилерійських систем - 17 056 (+71) од.;
- РСЗВ - 1161 (+1) од.;
- засоби ППО - 923 од.;
- літаків - 367 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 752 (+38) од.;
- крилатих ракет - 2432 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22 992 (+79) од.;
- спеціальної техніки - 2846 (+2) од.
Нагадаємо, у Донецькій області загарбники продовжують атаки на трьох напрямках. Противник має певний успіх.
Вранці у неділю, 18 серпня, війська агресора атакували балістичними ракетами Київ. На щастя, всі ракети було збито на підльоті до столиці.
Одночасно росіяни атакували Україну ударними дронами. В низці областей оголошували повітряну тривогу.
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