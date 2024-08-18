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Потери РФ за сутки: 1170 оккупантов, 71 артсистема и РСЗО

Воскресенье 18 августа 2024 07:58
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Потери РФ за сутки: 1170 оккупантов, 71 артсистема и РСЗО Фото: россияне продолжают терять личный состав и технику на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 17 на 18 августа, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, систему РСЗО и 79 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 599 350 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 8508 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 480 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 17 056 (+71) ед;
  • РСЗО - 1161 (+1) ед;
  • средства ПВО - 923 ед;
  • самолетов - 367 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 752 (+38) ед;
  • крылатых ракет - 2432 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 992 (+79) ед;
  • специальной техники - 2846 (+2) ед.

Потери РФ за сутки: 1170 оккупантов, 71 артсистема и РСЗО

Напомним, в Донецкой области захватчики продолжают атаки на трех направлениях. Противник имеет определенный успех.

Утром в воскресенье, 18 августа, войска агрессора атаковали баллистическими ракетами Киев. К счастью, все цели были сбиты на подлете к столице.

Одновременно россияне атаковали Украину ударными дронами. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

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