Потери РФ за сутки: 1170 оккупантов, 71 артсистема и РСЗО

За последние сутки с 17 на 18 августа, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, систему РСЗО и 79 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, в Донецкой области захватчики продолжают атаки на трех направлениях. Противник имеет определенный успех.

Утром в воскресенье, 18 августа, войска агрессора атаковали баллистическими ракетами Киев. К счастью, все цели были сбиты на подлете к столице.

Одновременно россияне атаковали Украину ударными дронами. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

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