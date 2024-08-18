Потери РФ за сутки: 1170 оккупантов, 71 артсистема и РСЗО
Фото: россияне продолжают терять личный состав и технику на фронте (Getty Images)
За последние сутки с 17 на 18 августа, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, систему РСЗО и 79 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 599 350 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 8508 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 16 480 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 17 056 (+71) ед;
- РСЗО - 1161 (+1) ед;
- средства ПВО - 923 ед;
- самолетов - 367 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 752 (+38) ед;
- крылатых ракет - 2432 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 992 (+79) ед;
- специальной техники - 2846 (+2) ед.
Напомним, в Донецкой области захватчики продолжают атаки на трех направлениях. Противник имеет определенный успех.
Утром в воскресенье, 18 августа, войска агрессора атаковали баллистическими ракетами Киев. К счастью, все цели были сбиты на подлете к столице.
Одновременно россияне атаковали Украину ударными дронами. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.
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