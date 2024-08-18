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Росія знову атакує Україну ударними дронами (оновлюється)

Неділя 18 серпня 2024 03:05
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Росія знову атакує Україну ударними дронами (оновлюється) Фото: армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військові армії РФ запустили в напрямку України ударні дрони. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, на даний момент БпЛА у Полтавській області рухаються в напрямку Черкаської області.

Моніторингові пабліки також повідомили про вихід на пускові рубежі стратегічної авіації РФ у Каспійському регіоні. За останньою інформацією, бомбардувальники імітували пуски ракет. Реальних пусків ракет наразі не зафіксовано.

Оновлено 4:11

БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку.

Також повідомляється про рух ударних БпЛА внапрямку Кіровоградської області з Полтавської.

Станом на зараз, карта повітряних тривог України виглядає так:

Росія знову атакує Україну ударними дронами (оновлюється)

Повітряні атаки росіян

У суботу, 17 серпня, військові агресора обстріляли керованою авіабомбою Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки зруйновані будинки, пошкоджено супермаркет, також є загиблий і поранені.

Минулої ночі росіяни масштабно атакували Україну дронами-камікадзе.

У Києві через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа.

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Війна Росії проти України Дрони
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